Coppia turisti si tuffa in Fontana Trevi

ROMA, 13 AGO - Tuffo all'alba nella Fontana di Trevi per un uomo ed una donna di 30 anni. Per entrambi una multa di 450 euro. A sorprendere la coppia di turisti canadesi, verso le 5 di mattina, sono stati gli agenti della Polizia di Roma Capitale del I gruppo centro. La coppia aveva già tentato di entrare in acqua nel cuore della notte, verso le 2,30 circa, ma i vigili urbani erano riusciti ad allontanarli. Ma i due turisti non hanno abbandonato il loro progetto e, dopo alcune ore, sono tornati vicino alla fontana e si sono velocemente gettati in acqua repentinamente in acqua. Per entrambi è scattata la sanzione di 450 euro.