Ufficiale Keita all'Inter

MILANO, 13 AGO - Ora è ufficiale: Keita Balde Diao è un nuovo giocatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, con un comunicato sul proprio sito: il 23enne attaccante senegalese, proveniente dal Monaco, "si trasferisce all'Inter in prestito annuale con opzione", si legge nella nota della società. "In bocca al lupo per questa avventura in nerazzurro!", conclude il club nel comunicato.