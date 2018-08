Braida, Rafinha rimane a Barcellona

ROMA, 13 AGO - La bella prova di ieri contro il Siviglia sembra aver convinto il Barcellona a tenersi Rafinha, nonostante qualche giornale locale scriva che l'Inter, viste le difficoltà per arrivare a Modric, si sarebbe rifatta sotto. A dire che il brasiliano dovrebbe rimanere alle dipendenze del tecnico Ernesto Valverde è il ds del club blaugrana Ariedo Braida, intervistato da Radio Sportiva. "Rafinha molto probabilmente si fermerà qui - ha spiegato Braida - ha grandi qualità. Veniva da una stagione travagliata, ma è un giocatore che può fare la differenza". Al dirigente ex Milan è stato poi chiesto se il Barça sia davvero interessato a Pogba e Rabiot. "Seguiamo molti giocatori, ma quelli da Barça stanno tutti in una mano - ha risposto Braida - Rabiot è uno che ha dimostrato di avere qualità, chi vivrà vedrà. Su Pogba non penso che ci muoveremo, ma si tratta di un giocatore assoluto".