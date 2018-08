Serie B: anche Ternana fa ricorso

ROMA, 13 AGO - Dopo la Pro Vercelli, anche la Ternana ha inoltrato al Collegio di Garanzia dello Sport un ricorso contro il blocco dei ripescaggi in Serie B. Nel ricorso, il club umbro chiede l'annullamento del provvedimento assunto dalla Lega di Serie B di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l'organico a 19 squadre e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni. La Ternana chiede al Collegio di garanzia "in via cautelare, di sospendere, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti e delle decisioni impugnate e di tutti gli atti connessi e consequenziali e, per l'effetto, di ordinare alla Lega di B di presentare, entro un brevissimo termine, le certificazioni previste per la Lega, oltre a ordinare la pubblicazione del calendario di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019 solo dopo il completamento dell'organico a 22 squadre".