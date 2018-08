Arrestato presunto aggressore capotreno

ALVIANO (TERNI), 13 AGO - Arrestato dai carabinieri della stazione di Lugnano in Teverina il cinquantenne residente nella provincia di Napoli accusato di avere aggredito con una testata il capotreno del regionale veloce 2305 Firenze-Roma fermo alla stazione di Alviano. L'uomo è risultato già noto alle forze di polizia e venditore ambulante di cibo e bevande. Secondo la ricostruzione dei militari, è salito sul treno senza biglietto. Una volta sottoposto a normale controllo dal capotreno, ha inizialmente risposto con delle scuse e poi lo ha aggredito, dandosi quindi alla fuga. I carabinieri lo hanno però rintracciato nei pressi di Alviano scalo, arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni. Il capotreno è stato invece soccorso dal 118 e medicato all'ospedale di orvieto per un trauma contusivo al labbro superiore, giudicato guaribile in 10 giorni. Il convoglio ha dovuto attendere l'arrivo di un altro capotreno, accumulando un ritardo di circa un'ora.