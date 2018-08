Tv: Diavoli, primo ciak a Londra con Dempsey e Borghi

ROMA, 13 AGO - Primo ciak a settembre a Londra per Diavoli, la serie originale annunciata da Sky Italia e Lux Vide. La serie in 10 episodi, basata sull'omonimo best seller (edito da Rizzoli) di Guido Maria Brera, una eccezionale storia di finanza, potere e disinganni, sarà co-finanziata e distribuita a livello internazionale da Sky Vision ed è realizzata in collaborazione con Orange Studio. Il cast di livello internazionale avrà come protagonisti il due volte nominato ai Golden Globes Patrick Dempsey, noto al pubblico mondiale per l'iconica interpretazione di Derek Shepherd in Grey's Anatomy, e Alessandro Borghi, tra i talenti italiani più cristallini degli ultimi anni, apprezzato da pubblico e critica per le sue interpretazioni in Non essere cattivo, Suburra, Fortunata e The Place. Insieme a loro Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry (Swinging with the Finkels), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049).