Inter, Keita in sede per firma

MILANO, 13 AGO - Keita Balde Diao metterà a breve la firma sul contratto che lo legherà all'Inter. Concluse le visite mediche di rito, il 23enne attaccante senegalese è infatti arrivato presso la sede del club nerazzurro per siglare l'accordo, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte della società. Ad attenderlo in centro a Milano circa un centinaio di tifosi interisti: nessuna parola per il giocatore, solo un sorriso anche per i cori dei supporter presenti.