Bimbo 6 anni rischia annegare in piscina

ISCHIA (NAPOLI), 13 AGO - Un bimbo di 6 anni ha rischiato di annegare in una piscina di un albergo di Forio d'Ischia, ma è stato soccorso e rianimato a bordo piscina. Soccorso d'urgenza è stato portato al Pronto Soccorso del Rizzoli e in elicottero trasportato in terraferma. Ora è stato ricoverato al Santobono di Napoli e non sarebbe in pericolo di vita, secondo le prime informazioni. I carabinieri della compagnia di Ischia stanno accertando come sia stato possibile che il piccolo, che non sa nuotare, sia stato lasciato solo in piscina e come mai non fosse insieme ai suoi genitori; indagini anche per verificare le eventuali responsabilità della struttura alberghiera.