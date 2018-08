Martina, rischio Paese è questo Governo

ROMA, 13 AGO - "On. Di Maio, è l'Italia a non essere ricattabile da voi e dalla vostra irresponsabilità. Il vero rischio per gli italiani è questo governo diviso su tutto che vive solo di propaganda". Così, su twitter, il segretario del Pd, Maurizio Martina risponde all'allarme lanciato dal vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio.