Mattarella in Sardegna, domenica tra museo Garibaldi e messa

LA MADDALENA, 13 AGO - Prima uscita pubblica alla Maddalena per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri, come riferiscono i quotidiani sardi, ha fatto una piccola passeggiata dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, dove ha partecipato alla messa serale, sino alla piazza dell'ammiragliato passando per corso Umberto. Si è fermato a parlare con con alcuni bimbi disabili e ha stretto le mani ad alcune persone tra i tanti che volevano salutarlo, fermandosi anche per alcuni "seflie" sollecitati dalla gente. Poco prima, nel pomeriggio, aveva fatto visita al Compendio Garibaldino di Caprera. "Il Capo dello Stato ha manifestato un particolare interesse per la figura di Garibaldi - si legge nella pagina Fb del museo garibaldino - mostrando la sua consueta semplicità e disponibilità. Grazie Presidente!!!".