Sanremo: Baglioni a 'Sorrisi', niente eliminazioni per i Big

ROMA, 13 AGO - Un doppio festival, con il Sanremo dei giovani che però "non sarà un talent", e anche quest'anno niente eliminazione per i Big all'Ariston: Claudio Baglioni parla in esclusiva con Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola il 14 agosto, del suo secondo festival da conduttore e direttore artistico, ma anche del concerto evento all'Arena di Verona con cui festeggerà quest'autunno i 50 anni di carriera e del lungo tour che lo aspetta. Il Sanremo dei giovani, precisa, "non sarà un talent che si aggiunge a quelli che già ci sono in tv. Non speriamo di pescare un talento tra migliaia di ragazzi che tentano la sorte: selezioneremo talenti veri tra veri talenti. Tutti giovani sì, ma tutti bravi. Non ci saranno cover da eseguire né sfide a eliminazione. Sarà un vero 'contest': un concorso, riservato a chi ha già una sua identità artistica e un minimo di esperienza discografica". Il cantautore conferma anche che anche nella prossima edizione del Sanremo di febbraio non ci saranno eliminazioni tra i Big in gara.