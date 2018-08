Musica: media Usa, Aretha Franklin gravemente malata

ROMA, 13 AGO - Aretha Franklin è "gravemente malata": la regina del soul, 76 anni, sarebbe in fin di vita a Detroit e la famiglia avrebbe chiesto "preghiere e privacy". A riferirlo per primo è stato il sito Showbiz411, ma la notizia è rimbalzata subito sui media americani. L'artista, vincitrice di 18 Grammy, alla quale nel 2010 è stato diagnosticato un cancro, si è esibita per l'ultima volta a novembre scorso, a New York, per la Elton John Aids Foundation.