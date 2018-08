Aquarius, Toninelli: responsabilità Gb

ROMA, 13 AGO - "L'Ong Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi". Lo scrive il ministro dei trasporti e infrastrutture Danilo Tonielli su Twitter.