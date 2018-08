Minorenne denuncia stupro, identificato

MELENDUGNO (LECCE), 12 AGO - E' stato denunciato per violenza sessuale in concorso un immigrato richiedente asilo del Gambia, di 22 anni, accusato di avere violentato nella notte di San Lorenzo con un altro uomo una turista torinese quindicenne nella pineta di Torre dell'Orso a Melendugno. La giovane, che ieri mattina aveva chiamato i carabinieri dopo essersi risvegliata in una tenda nella pineta, lo avrebbe riconosciuto. IL giovane ha negato l'accaduto e si è reso disponibile anche al prelievo di campioni biologici. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita da due uomini di origine africana la notte di San Lorenzo dopo essersi addentrata nella pineta allontanandosi dal gruppo di amici che era sulla vicina spiaggia. A detto di essersi poi addormentata nella tenda avendo prima assunto sostanze alcoliche. I carabinieri stanno cercando di identificare l'altro presunto aggressore. La giovane, che sta trascorrendo le vacanze a casa dei nonni, è stata soccorsa e visitata nell'ospedale di Scorrano (Lecce).