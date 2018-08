Bambino rischia di annegare in albergo al Brennero, è grave

Due bambini, di 7 e 9 anni, hanno rischiato di annegare in una piscina di un albergo a Colle Isarco, nel Comune di Brennero, in Alto Adige. Sono stati salvati e trasportati in ospedale. La peggio l'ha avuto il ragazzino di 9 anni: è stato trasportato d'urgenza in elicottero nella clinica universitaria di Innsbruck. Le sue condizioni di salute risultano gravi, mentre la ragazzina è stato trasportata con ferite giudicate non gravi all'ospedale di Vipiteno. Un ospite dell'albergo aveva lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per stabilire la dinamica dell'incidente.