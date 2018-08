Calcio: Elkann, Juve di oggi è una delle più forti di sempre

TORINO, 12 AGO - "La Juventus è tra le squadre più forti del mondo e questa, poi, è una delle più forti di sempre. A Villar Perosa festeggiamo quanto ottenuto, ci sono due coppe, e riflettiamo su quanto vogliamo conquistare. Le ambizioni sono sempre grandi". Così John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli proprietaria della Juventus, intervistato da Sky. "Ho incontrato tifosi provenienti da Sicilia, Veneto, Sardegna - aggiunge Eklann - e questo dimostra quando la Juve sia importante in tutta Italia. E' qualcosa di straordinario, fantastico, un momento magico in cui ci si ritrova in famiglia".