Juve: Ronaldo in campo, pioggia applausi

VILLAR PEROSA (TORINO), 12 AGO - Applausi scroscianti a Villa Perosa per la Juventus, scesa in campo per la tradizionale amichevole in famiglia con la Primavera. A bordo campo in maniche di camicia anche il presidente Andrea Agnelli. In campo dal primo minuto Cristiano Ronaldo, con la maglia numero 7. Solo applausi anche per Leonardo Bonucci, il 'figliol prodigo' tornato bianconero dopo un anno al Milan.