Villar Perosa, CR7 con Dybala e D.Costa

VILLAR PEROSA (TORINO), 12 AGO - Cristiano Ronaldo inizierà l'amichevole di Villar Perosa al centro dell'attacco bianconero, supportato da Douglas Costa e Dybala. Queste le prime scelte effettuate da Allegri per l'amichevole in famiglia di oggi pomeriggio. La Juve A scenderà in campo con Szczesny in porta, Chiellini e Bonucci al centro della difesa, Cuadrado e Alex Sandro terzini. A centrocampo Bentancur, Emre Can e Bernardeschi.