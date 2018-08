Juve a Villa Perosa, boato dei tifosi

VILLAR PEROSA (TORINO), 12 AGO - I tifosi della Juventus hanno accolto con un boato l'arrivo della Juventus allo stadio di Villa Perosa, dove tra un'ora è in programma la tradizionale amichevole in famiglia. Applausi scroscianti per capitan Chiellini, il primo a varcare i cancelli dell'impianto, e per Cristiano Ronaldo, quasi sorpreso dal calore dei suoi nuovi tifosi. CR7 ha accennato un saluto in risposta, prima di entrare negli spogliatoi col resto della squadra.