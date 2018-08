Fisco:Ag.Entrate,in 6 mesi incassi da compliance +250%

ROMA, 12 AGO - Fra gennaio e giugno di quest'anno le lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle Entrate hanno portato nelle casse dello Stato 700 milioni di euro, con un incremento del 250% rispetto ai 200 milioni incassati nello stesso periodo del 2017. E' quanto emerge da un'analisi di metà anno della stessa Agenzia. Più veloci inoltre i rimborsi Iva: le pratiche per erogare complessivamente 4,6 miliardi di euro (+21%) sono state svolte in media in 71 giorni, 19 in meno rispetto al dato medio dello scorso anno.