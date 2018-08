Spalletti, Modric? credo resti al Real

MILANO, 11 AGO - "Modric? Il fatto che uno che ha vinto la finale di Champions League fosse interessato e gli sarebbe piaciuto poter vestire i colori dell'Inter mi riempie di gioia. Se non verrà, come credo, è perché il Real Madrid non vuole privarsene. Noi rimarremo comunque forti: se lui venisse, saremo fortissimi". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così la situazione di mercato per Luka Modric, obiettivo dei nerazzurri. "Sono già felice che sia stato interessato a venire da noi, la società ha creato i presupposti giusti", ha proseguito Spalletti dopo l'amichevole vinta con l'Atletico. "Lautaro? Il gesto atletico farà notizia, ma ha perso anche tanti palloni che ci hanno fatto rischiare, deve tenere palla e dialogare meglio coi compagni. Come squadra dobbiamo migliorare sulla continuità, nel primo tempo a larghi tratti abbiamo fatto vedere buone cose, nel secondo tempo siamo calati molto", ha concluso il tecnico dell'Inter.