Anche Boninsegna ai funerali di Giagnoni

MANTOVA, 11 AGO - Una folla di tifosi ha dato l'ultimo saluto, questa mattina nel Duomo di Mantova, a Gustavo Giagnoni, ex giocatore del Mantova e, soprattutto, ex allenatore, tra gli altri, di Torino, Milan, Roma, Cagliari e Cremonese. Molti gli ex campioni, soprattutto del Torino, che hanno voluto rendere l'ultimo omaggio a Giagnoni, tra cui Claudio Sala, Toschi e Fossati, oltre a Roberto Boninsegna e a Tomeazzi. A rappresentare il club granata l'attuale direttore generale Antonio Comi. Presente anche al completo la squadra del Mantova che milita nel campionato di Serie D, oltre a delegazioni della Cremonese e dell'Olbia. In prima fila, con i familiari, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. Davanti al Duomo i tifosi biancorossi hanno salutato Giagnoni con un grande striscione con la scritta "Grande uomo grande bandiera". Ieri a far visita alla camera ardente all' 'allenatore con il colbacco' anche Gigi Simoni ed Eraldo Pecci.