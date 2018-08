Cagliari,prima ufficiale in Coppa Italia

CAGLIARI, 11 AGO - Prima ufficiale del Cagliari versione Rolando Maran: esordio in Coppa Italia con il Palermo domani alla Sardegna Arena, alle 20.30. Le gare amichevoli hanno già detto qualcosa sul nuovo corso, ma quando c'è di mezzo un'eliminazione diretta è sicuramente un'altra cosa. "Vogliamo andare avanti - ha subito chiarito il mister - la competizione non è meno importante del campionato, permetterà a tutti di accumulare più minutaggio. Dobbiamo andare in campo ogni volta con la mentalità di chi sta giocando una finale, altrimenti non arriveremo mai ad una certa caratura di squadra". Una squadra di A contro una di B. Ma il tecnico chiede attenzione. "La partita nasconde delle insidie - ha spiegato - il Palermo parte per vincere il campionato di Serie B, dunque è un avversario da rispettare, peraltro in questo momento della stagione le categorie spesso si livellano. Però preferisco pensare a noi piuttosto che al Palermo: andremo in difficoltà se non dovessimo scendere in campo con la mentalità giusta".