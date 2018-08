Conte, iniziato cambiare davvero,da settembre sfide cruciali

ROMA, 11 AGO - "Le cose da fare sono tante, tantissime, ma sento di poter dire che stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese. Da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia. Per farlo abbiamo una serie di riforme strutturali fondamentali". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, in un video pubblicato su Facebook. Nelle missioni all'estero di questi mesi "l'Italia si è presentata a testa alta senza chiedere favori o concessioni. Il Paese ha riacquistato credibilità agli occhi dei leader stranieri", aggiunge. "I primi risultati li abbiamo visti sul fenomeno dell'immigrazione. Ci siamo presentati al Consiglio europeo con una proposta articolata, multilivello, e questo nostro contributo ha di fatto imposto un nuovo approccio al fenomeno migratorio". Il risultato e' "storico", conclude.