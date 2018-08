Immagine di Mussolini in un bar, rimossa

MODICA (RAGUSA), 11 AGO - Una cliente entra in un bar della circonvallazione di Modica, in pieno centro commerciale, e si accorge di una foto di Mussolini accompagnata da una citazione del duce: "Non ho paura del nemico che mi attacca ma del falso amico che mi abbraccia". La donna, una modicana emigrata, ha chiamato i carabinieri e chiesto la rimozione della foto. Il comandante della compagnia di Modica, Francesco Ferrante, conferma che i militari hanno rimosso il poster e denunciato per apologia del fascismo il titolare del bar.