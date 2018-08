Mattarella telefona a n.1 Coni Malagò, "Bravissimi"

ROMA, 11 AGO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al numero uno del Coni, Giovanni Malagò, per complimentarsi "per i successi agli Europei di nuoto, canottaggio e ciclismo". "Gli azzurri - ha detto - sono stati bravissimi". Lo apprende l'Ansa in ambienti sportivi. Mattarella ha chiesto al presidente del Coni di estendere le sue congratulazioni ai presidenti delle federazioni interessate Paolo Barelli (Fin), Giuseppe Abbagnale (Fic) e Renato Di Rocco (Fci), cosa che Malagò ha appena fatto.