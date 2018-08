Alpinista muore su Pale di S.Martino

TRENTO, 11 AGO - Un alpinista tedesco è morto questa mattina precipitando dalle Pale di San Martino, sulle Dolomiti orientali. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo in cordata la via Langes quando è precipitato per una trentina di metri urtando contro le rocce. Vano l'intervento dei soccorritori giunti con l'elicottero: l'uomo, di cui non sono note ancora le generalità, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. La salma è stata recuperata e portata a valle.