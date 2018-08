Rinviato lancio sonda verso il Sole

MILANO, 11 AGO - Rinviato di 24 ore, a domenica 12 agosto, il lancio da Cape Canaveral della sonda Parker Solar Probe della Nasa diretta al Sole: programmato inizialmente alle 9:53 (ora italiana) di oggi, era già slittato alle ore 10:28 per un primo problema tecnico dovuto "ad un flusso anomalo di dati proveniente dal razzo vettore", come spiega all'ANSA l'astrofisico italiano Marco Velli del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, che sta seguendo le fasi del lancio da Cape Canaveral in quanto responsabile scientifico di uno degli strumenti a bordo della sonda solare.