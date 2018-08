Oltre 3 tonnellate maiale sequestrate

MODENA, 10 AGO - In un locale per la stagionatura dei salumi, risultato non a norma, sono stati rinvenuti escrementi di uccello e di gatto. Per questo motivo i carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato, in un'azienda di Vignola (Modena) che trasforma carni, 1.245 chili di coppe di maiale. E, in un secondo sequestro, un'ingente quantità di zampe di suino non ancora lavorate, per quasi altre due tonnellate e mezza: mancavano le indicazioni sull'origine della carne. Il titolare dell'impresa in questione è stato denunciato e i militari hanno anche elevato una sanzione da 14.500 euro. Infine, per l'attività della produzione di coppe, è stata disposta la sospensione, fino a quando l'imprenditore non sanerà le irregolarità riscontrate, pagando la sanzione.