Oggi bollino rosso, domani nero

ROMA, 10 AGO - Traffico da "bollino rosso" per la giornata odierna mentre per la giornata di domani, sabato 11 agosto, è possibile che si verifichino condizioni di criticità da "bollino nero", soprattutto nella fascia oraria antimeridiana. Lo rende noto Viabilità Italia della Polizia di Stato la quale informa che per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 22 di domani e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 12 agosto. Non sono previste, invece, limitazioni per la giornata di oggi, venerdì 10 agosto. Al momento si registra traffico sostenuto soprattutto in uscita dai principali centri urbani. Al Traforo del Monte Bianco si segnala una coda in corrispondenza del piazzale italiano con tempi di attesa previsti di circa 1ora e trenta minuti in direzione della Francia. Rafforzati i presidi operativi di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenitalia per monitorare l'andamento della circolazione ferroviaria e fronteggiare eventuali criticità.