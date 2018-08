Abruzzo: Gasparri, D'Alfonso lascia presidenza Regione

ROMA, 10 AGO - "In data odierna, in risposta alla mia lettera inviata il 3 agosto scorso, a seguito della decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato che invitava il senatore D'Alfonso a optare per la carica di senatore o Presidente di Regione, ho ricevuto la comunicazione del senatore D'Alfonso, che ha rassegnato le dimissioni dal vertice della Regione Abruzzo". Lo riferisce Maurizio Gasparri, Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato.