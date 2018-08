Berlusconi, Fi in ottima salute, nessun abbandono

ROMA - "Forza Italia gode ottima salute, nessun abbandono significativo è in atto ed anzi si registrano nuovi ingressi di amministratori locali provenienti dalle esperienze civiche in tante realtà italiane, dal nord a sud". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota in cui intende chiarire "una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e fraintendimenti sulle nostre prospettive politiche" comparse su alcuni quotidiani. Il presidente di Forza Italia si riferisce in particolare all'apertura di Libero che oggi titola: "Silvio fonda un partito per far rabbia a Salvini".