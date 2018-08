Ferragosto, in Trentino tutto esaurito

TRENTO, 10 AGO - Per il ponte lungo di Ferragosto già si prospetta il tutto esaurito nelle località turistiche trentine. La conferma arriva da Trentino Marketing, in contatto con le Apt di zona, mentre l'Ispat certifica un dato positivo per il periodo maggio-luglio: +1,8%. "È un dato che risponde in modo favorevole alle attese degli operatori - sottolinea l'assessore provinciale al turismo, Michele Dallapiccola - dopo un mese di giugno non fortunatissimo e il mese di luglio sostanzialmente stazionario rispetto a quello dell'anno precedente. Va detto comunque che il 2017 è stato un anno record nella storia del turismo trentino e che, se confrontati con lo stesso periodo degli anni precedenti, i mesi finora monitorati mostrano una crescita significativa". Si registrano nell'arco degli ultimi tre mesi oltre 5.100.000 presenze per la componente alberghiera ed extralberghiera, con il mese di luglio che arriva quasi a 3.100.000.