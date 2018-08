Nosiglia, Sindone mai così vicina

TORINO, 10 AUG - La Sindone illumina la notte di San Lorenzo di 2.500 giovani che stasera saranno nel Duomo di Torino. "Sarà una venerazione straordinaria - spiega monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e custode pontificio del Telo - perché per la prima volta nella sua storia potrà essere contemplata a pochi centimetri di distanza", dietro i vetri della cappella che la ospita. Una modalità di esposizione "completamente nuova", vero e proprio "punto di svolta nell'esperienza della nostra Chiesa e della gente". "Sarebbe il modo ideale di fare anche le prossime ostensioni - aggiunge monsignor Nosiglia - ma bisogna rendersi conto delle difficoltà. E' già difficile con 2.500 pellegrini, figuriamoci quando i visitatori sono 2 milioni", come in occasione dell'ultima ostensione, quella del 2015. Comunque, "se fosse possibile sarebbe bello organizzare questo tipo di venerazione per particolari categorie di persone, come i poveri o i disabili".