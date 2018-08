Troppe ore online, ordinanza per staccare connessione

SELLIA (CATANZARO), 10 AGO - Troppe ore on line. E così il sindaco di Sellia in Calabria ha emesso un'ordinanza che prevede il distacco della rete nel caso si verificano eccessivi picchi di connessione al web. Lo scopo di Davide Zicchinella, sindaco di Sellia, comune di circa 600 anime in provincia di Catanzaro, è quello di impedire l'abuso di Internet e social network per favorire momenti di socializzazione. Il provvedimento adottato dal primo cittadino, che di professione fa il pediatra, si propone di "evitare o ridurre al minimo comportamenti ritenuti nocivi per la salute e l'integrità dei residenti". A motivare la decisione è stato il fatto che il 53% di un campione di abitanti intervistati in un'indagine statistica ha dichiarato di trascorrere in media online più di tre ore al giorno, con la fascia giovanile che ha ammesso di non staccarsi mai dal proprio smartphone, mentre ben l'80% ha sostenuto di restare sempre connesso. (ANSA).