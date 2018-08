BOLZANO, 10 AGO - Vacanze altoatesine per il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, habituè del Renon. Insieme alla moglie Elke Büdenbender soggiorna ormai da 20 anni, anche più volte all'anno, all'altopiano sopra Bolzano a 1.200 metri di altitudine, sia d'estate che d'inverno. Come la cancelliera Angela Merkel, che quest'anno però aveva rinunciato alle sue ferie in Alto Adige, anche Steinmeier ama le escursioni nelle vicine Dolomiti. Il presidente tedesco scende anche volentieri a valle per fare una passeggiata di shopping sotto i portici di Bolzano e si fa fotografare dai tanti turisti tedeschi presenti nel capoluogo. Probabilmente a causa di impegni politici ed istituzionali in Germania, lo staff della cancelliera aveva annullato per quest'anno il soggiorno di Merkel in Val Venosta.. (ANSA).