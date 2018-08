Writers a Milano,perquisizioni in Spagna

MILANO, 10 AGO - Dopo una serie di denunce nei confronti di un gruppo di writer spagnoli 'pizzicati' a Milano, sono scattate indagini che hanno portato oggi all' identificazione di tutto un gruppo - 11 giovani - che avrebbe colpito quattro volte nel capoluogo lombardo tra il 2017 e il 2018. Lo ha comunicato la Polizia locale di Milano. I writer individuati, secondo le accuse hanno imbrattato mezzi di trasporto pubblici per un danno di diverse decine di migliaia di euro. L'indagine, denominata "Operazione Milano", ha dato vita anche a perquisizioni domiciliari a casa dei writers, in Spagna: è il secondo intervento a livello internazionale portato a termine dal Nucleo Tutela Decoro Urbano, un'unità specializzata in questo genere di reati.