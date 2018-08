Real pronto a rinnovo per tenere Modric

ROMA, 10 AGO - E' il giorno dell'incontro tra gli agenti di Luka Modric e la dirigenza del Real Madrid, per ora ferma sul 'no' al trasferimento del croato alI'nter. Per convincerlo a non cambiare maglia il presidente Florentino Perez - scrive 'Marca' - è pronto a proporgli un sostanzioso aumento dell'ingaggio con rinnovo del contratto, un gesto che faccia sentire Modric ancora importante all'interno del club, tanto più dopo l'addio a Cristiano Ronaldo e lo splendido Mondiale giocato in Russia. Bisogna vedere se basterà perché, sempre secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, il giocatore attraverso i suoi procuratori è pronto ad uscire allo scoperto e chiedere ufficialmente di essere ceduto. Il Real proverà nuovamente ad appellarsi alla clausola rescissoria da 750 milioni di euro, mossa che si rivelerebbe priva di effetti davanti ad una sua ferma volontà di vestire nerazzurro.