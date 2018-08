Ambiente: Nuova Zelanda verso addio ai sacchetti di plastica

(ANSA-AP) - WELLINGTON, 10 AGO - La Nuova Zelanda ha in programma di vietare i sacchetti di plastica usa e getta entro il prossimo per preservare il proprio territorio. La primo ministra Jacinda Ardern, ha detto che i neozelandesi usano centinaia di milioni di buste ogni anno e che alcune finiscono per inquinare il prezioso ambiente costiero e marino. Le due principali catene di supermercati della Nuova Zelanda avevano già annunciato che avrebbero eliminato gradualmente le buste di plastica entro la fine di quest'anno. Aumenta così il numero di Paesi che hanno introdotto divieti o restrizioni sui sacchetti di plastica monouso, tra cui Francia, Belgio, Cina, Hawaii e California. In controtendenza una grande catena di supermercati in Australia: dopo che i clienti si sono arrabbiati perché dovevano pagare le borse di plastica, ha fatto dietrofront. (ANSA).