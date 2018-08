Gaza: Usa, 'sostegno a Israele, ha diritto difendersi'

WASHINGTON, 9 AGO - Gli Stati Uniti si dicono preoccupati per le violenze in Medio Oriente e condannano il lancio di missili contro Israele: "I report dicono che almeno 180 razzi sono stati lanciati da Gaza e sosteniamo in pieno il diritto di Israele di difendersi e di agire per prevenire provocazioni di questa natura", ha detto la portavoce del Dipartimento di stato Heather Nauert.