Amichevoli: Frosinone-Betis Siviglia 1-3

FROSINONE , 9 AGO - Nella sua prima amichevole dopo la preparazione pre campionato svolta in Canada, il Frosinone ha ospitato la formazione spagnola del Betis Siviglia. Gli spagnoli si sono imposti 3-1 (1-0) denotando di essere più avanti come condizione. Vantaggio della Real al 44' pt con Moron che ha depositato il pallone nella porta sguarnita dopo uno scontro fortuito fra il portiere Sportiello e Matteo Ciofani. Al momento della ripresa spintoni fra Maiello e Barragan e l'arbitro Guida di Torre Annunziata ha mostrato ad entrambi il cartellino rosso. Nella girandola dei cambi del secondo tempo, raddoppio spagnolo al 5' con Sanabria. Al 23' la rete del Frosinone con un destro di Ciano dal limite e infine in contropiede al 34' il tris ospite con Leon.