Val Ferret,al lavoro per riaprire sabato

AOSTA, 09 AGO - "Si sta lavorando incessantemente con l'obiettivo di un'apertura totale della strada comunale della Val Ferret nella giornata di sabato 11 agosto". All'opera ci sono "poco meno di 30 mezzi scavatori". Lo rende noto il Comune di Courmayeur, dopo che lunedì scorso una colata detritica ha invaso la carreggiata in località Meyencet, travolgendo e uccidendo due coniugi milanesi. Fino a venerdì 10 agosto resta in vigore l'apertura fino al piazzale di Planpincieux per residenti, abitanti, titolari, dipendenti e clienti di esercizi pubblici e strutture ricettive, "limitatamente al numero di posti auto a disposizione, e con prenotazione presso la struttura". Ancora in vigore il divieto di accedere "anche a piedi all'interno della zona di cantiere situata nella zona a monte del piazzale di Planpincieux (cantiere regionale di disalveo e ripristino strade comunali) e nell'area cosi individuata: riva destra della dora di Ferret, zona a monte Planpincieux e a valle della Località Le Pont (Cappelletta)".