Sassuolo: Carnevali, Locatelli è lontano

MILANO, 9 AGO - Milan e Sassuolo non hanno ancora raggiunto l'accordo per la cessione di Manuel Locatelli ma le parti si riaggiorneranno presto. Lo conferma l'ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, intercettato all'uscita di Casa Milan, dopo il summit avuto con il dt rossonero Leonardo: ''Com'è andato l'incontro? Sempre bene, con il grande Milan va sempre bene. C'è fiducia per chiudere per Locatelli? No, siamo ancora lontani. Ma nei prossimi giorni ci risentiremo senz'altro''.