Ponte sull'A14 ricostruito in due mesi

BOLOGNA, 9 AGO - Il ponte sul raccordo autostradale A1-A14 sarà ricostruito in due mesi. Lo comunica Autostrade per l'Italia che ha definito la soluzione tecnica per l'intervento. Il progetto è stato presentato alla Regione Emilia Romagna e al Comune di Bologna, che l'hanno condiviso. L'area sottostante il viadotto è stata completamente liberata dai materiali di risulta, mentre domani mattina inizieranno i lavori di ripristino degli appoggi del nuovo impalcato, che si concluderanno lunedì. Nell'ultima settimana di agosto inizierà la consegna delle nuove travi da parte dei fornitori, che si concluderà entro la prima settimana di settembre con successivo avvio dell'armatura e getto della soletta. Meteo permettendo, la completa riapertura al traffico della carreggiata autostradale e della Tangenziale sud è prevista entro la metà del mese di ottobre. L'intervento riprodurrà lo schema statico preesistente con 12 travi in cemento armato precompresso.