Pence, Pentagono lavora a creazione di una Space Force

WASHINGTON, 9 AGO - Il Pentagono ha iniziato a pianificare la creazione di una 'Space Force' entro il 2020, come forza armata separata dalle altre, un progetto fortemente voluto da Donald Trump. Lo ha annunciato il vicepresidente americano, Mike Pence. Sarebbe la prima volta che negli Usa nasce una nuova forza armata dal 1947, che si andrebbe ad aggiungere ad Esercito, Marina, Aviazione, Marine e Guardia Costiera. Il costo dell'operazione e' stimato in 8 miliardi di dollari in 5 anni.