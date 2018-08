Avellino rinasce, assegnato a De Cesare

(ANSA)- AVELLINO, 9 AGO - E' Gianandrea De Cesare il nuovo proprietario dell'Avellino Calcio. La scelta del sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, coadiuvato dal dirigente comunale Luigi Cicalese e dal commercialista Gaetano D'Avanzo, è caduta sull'ad della Sidigas, azienda da decenni operante in Irpinia nel settore del gas, e dal 2012 presidente della Scandone Basket di Avellino che milita in Serie A1. De Cesare, rispetto alle altre cinque proposte di interesse presentate dopo il bando pubblico emesso dal comune di Avellino, avrebbe presentato maggiori garanzie rispetto ai requisiti richiesti. Entro le ore 12 di domani dovrà essere versato un assegno circolare e non trasferibile alla Lega Nazionale Dilettanti di 150 mila euro per ottenere l'iscrizione al campionato di Serie D nella stagione 2018-2019. I dettagli della proposta che si è aggiudicata la proprietà della società bianco-verde, esclusa definitivamente dal campionato di Serie B dopo la pronuncia da parte del Tar del Lazio di martedì scorso, verranno illustrati dal sindaco.