Migranti: info-point Stazione Tiburtina

ROMA, 9 AGO - Aprirà entro il 2019 in zona stazione Tiburtina a Roma un punto info-point destinato a tutte le "persone fragili", dai migranti ai senzatetto. Il Campidoglio a tal fine ha stanziato circa 300mila euro su richiesta del municipio II per realizzare questo progetto che prevede sia un 'ufficio informazioni' su permessi di soggiorno, richieste d'asilo e circuiti accoglienza in città, sia la distribuzione serale di pasti alle persone più indigenti. "Storicamente nei pressi della stazione Tiburtina le associazione già fanno questa attività - sottolinea l'assessore al Sociale della giunta a 5 Stelle di Roma, Laura Baldassarre - ora avranno un luogo in cui farlo nell'area esterna dell'ex Marmista. Anche su richiesta degli abitanti del posto, non si farà più in strada, per evitare situazioni di degrado. In questo modo risponderemo anche all' esigenza sollevata da Baobab che aveva individuato l'esigenza di spazio per stranieri vicino alla stazione Tiburtina".