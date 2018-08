Casaleggio, 100mila iscritti su Rousseau

ROMA, 9 AGO - "Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante con Rousseau: 100.000 persone iscritte e certificate su Rousseau. E molte altre migliaia, hanno iniziato il loro processo di iscrizione e devono solo caricare il documento. E questa comunità di persone è una comunità importante. É una comunità composta da persone che hanno deciso di mettersi in gioco, di presentare proposte di legge, di discutere le leggi dei parlamentari, di creare un evento sul territorio e di partecipare alle molte iniziative che oggi stiamo organizzando con Rousseau". Lo annuncia Davide Casaleggio in un post sul blog delle Stelle. "Parliamo di un nuovo tipo di diritti che acquisiscono più valore, più sono partecipati. E più persone parteciperanno a Rousseau e più il valore che verrà creato da questa comunità sarà importante. Questa è una comunità in cui chiunque può decidere, può proporre le attività che poi vengono condivise da tutti", sottolinea.