Var in Spagna, debutto in Supercoppa

ROMA, 9 AGO - La Var sbarca in Spagna. La finale di Supercoppa di domenica prossima a Tangeri tra Barcellona e Siviglia sarà la prima partita ufficiale con l'ausilio tecnologico. Lo ha comunicato la Federcalcio spagnola secondo quanto riporta il sito del quotidiano As. L'arbitro incaricato della Var sarà Carlos del Cerro Grande e avrà come assistenti Jesus Gil Manzano e Angel Nevado Gonzalez. Entrambi i club, aggiunge As, hanno accettato l'utilizzo della Var per questa partita.