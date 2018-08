Auto su binari, treno evita scontro

SONDRIO, 9 AGO - Una turista di 48 anni, alla guida di un'auto agganciata da una betoniera, in fase di attraversamento dei binari della ferrovia in località Nigola, in territorio comunale di Teglio (Sondrio), rimane ricoverata in ospedale, mentre si è chiarita la dinamiche dell'incidente di ieri, sulla linea ferroviaria Tirano-Sondrio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Il macchinista del treno in arrivo è infatti riuscito a evitare l'impatto coi due veicoli sulle rotaie rallentando e riuscendo ad azionare in tempo i freni del convoglio. Il treno di Trenord ha infatti arrestato la sua marcia circa 200 metri prima del tratto dei binari su cui si trovavano betoniera e auto. (ANSA).